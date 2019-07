BELPASSO: PROBLEMI AL CONCORSO PER VIGILI URBANI

Forse sarà annullato il concorso che stamattina era stato programmato al Comune di Belpasso per due posti di Vigili Urbani, a seguito di un intervento dei carabinieri chiamati da qualcuno, forse dagli stessi partecipanti, per le modalità poco chiare di espletamento del concorso. Secondo alcuni partecipanti, i fogli del test erano facilmente modificabili e potevano benissimo essere usati in maniera poco accorta, visto che non riportavano nessun codice univoco tale da garantire sia l’Ente sia i candidati.

Anomalie che potevano benissimo portare a dei risultati poco affidabili, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri, prontamente intervenuti, che hanno effettuato un sopralluogo per capire la situazione.

Addirittura sembra che la prova sia stata annullata e ai partecipanti è stata comunicata questa decisione, rimandandoli ad una successiva comunicazione da fonti ufficiali del Comune.

Quella che per molti poteva essere una opportunità, per ora rimane un sogno.