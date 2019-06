BELPASSO: SCOOTER TRAVOLGE PEDONI, 4 FERITI

FLASH

Sabato sera tragico a Belpasso.

Gravissimo incidente accaduto intorno alle ore 00 in via Vittorio Emanuele III a Borello.

Uno scooter, per cause in via d’accertamento, ha perso il controllo travolgendo due ragazzi.

Quattro i feriti, secondo le primissime informazioni due sarebbero in gravi condizioni.

Feriti i due ragazzi sullo scooter e due ragazzi che si trovavano sul marciapiede.

Sul posto quattro ambulanze che hanno immediatamente soccorso i ragazzi ed i Carabinieri di Belpasso.

IN AGGIORNAMENTO