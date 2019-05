BELPASSO: SORPRESI IN GARAGE A PREPARARE LE DOSI DI DROGA: IN MANETTE

I Carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza i belpassesi Alfio Mendolaro cl. 81 e Salvatore Pulvirenti cl. 77, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari del Nucleo Operativo ieri sera hanno fatto irruzione in un garage di via Serao, luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato:

1 kg. di marijuana;

1 bilancino di precisione, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita;

1 pistola a salve, priva di tappo rosso.

Nel medesimo contesto i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di Rosario Laudani cl. 74, per sua sfortuna abitante nel medesimo stabile teatro dell’operazione, già agli arresti domiciliari per reati inerenti sempre gli stupefacenti, sorpreso mentre in auto faceva “tranquillamente” rientro a casa.

I primi due arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza, mentre l’evaso, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.