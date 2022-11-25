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BOLLETTINO AERONAUTICA MILITARE: PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SULLA SICILIA DALLE PRIME ORE DI DOMANI

25 Novembre 2022 0 commenti

E’ stato emanato pochi minuti il bollettino dell’Aeronautica Militare per la giornata di domani, 25 Novembre 2022, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del  25 NOVEMBRE 2022:

SI PREVEDONO:

  • DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022 E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SU ABRUZZO, MOLISE, LAZIO CENTROMERIDIONALE E CAMPANIA, LOCALMENTE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SULLE AREE COSTIERE DELLE ULTIME DUE REGIONI;
  • DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA, CALABRIA E BASILICATA;
  • DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022 VENTI FORTI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU ABRUZZO E MOLISE, PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SU SARDEGNA E LAZIO E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SU CAMPANIA, CALABRIA E BASILICA TIRRENICA; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI SARDEGNA, ABRUZZO E MOLISE E SULLE COSTE IONICHE DI BASILICATA E CALABRIA;
  • DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;
  • DAL TARDO POMERIGGIO DI DOMANI SABATO 26 NOVEMBRE 2022 E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU TIRRENO OCCIDENTALE E STRETTO DI SICILIA. LE PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE, SARANNO ACCOMPAGNATE ANCHE DA
    FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA.

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