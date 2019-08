CATANIA: A SPASSO CON UN GROSSO COLTELLO, INDAGATO

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un senegalese C. L. (classe 1988) per porto di oggetti atti ad offendere nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri, personale delle Volanti veniva inviato, a seguito di una segnalazione, nel centro storico all’interno del quartiere di San Berillo Vecchio poiché un individuo straniero occultava un grosso coltello.

Gli agenti, intercettato l’uomo, lo fermavano per i controlli di rito, ma il tizio cercava di sfuggire al controllo inveendo contro i poliziotti e, opponendosi al controllo con forte resistenza, si dimenava fuggendo per le vie adiacenti.

Il soggetto veniva inseguito e fermato poco più avanti con l’ausilio di altre pattuglie che con non poche difficoltà veniva sottoposto al controllo di Polizia e, successivamente perquisito, identificato e trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di 21 centimetri.

Pertanto, C. L. veniva indagato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a P.U.