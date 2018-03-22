CATANIA: Ragazzina tenta il suicidio, salvata dalla Polizia mentre stava per tagliarsi le vene

CATANIA: Ragazzina tenta il suicidio, salvata d

Nella mattinata di ieri gli uomini della polizia di Stato sono intervenuti nel quartiere Nesima, dove un cittadino aveva segnalato una minorenne che, visibilmente scossa e disorientata, stava compiendo atti di autolesionismo.

La pattuglia intervenuta ha cominciato le ricerche della ragazzina che, nel frattempo, si era allontanata all’interno di un dedalo di viuzze piene di traffico pedonale e veicolare.

Dopo la perlustrazione dell’area, finalmente la giovane è stata individuata e tratta in salvo, per fortuna prima che realizzasse il gesto estremo del suicidio. Infatti, utilizzando una lametta, aveva già iniziato a tagliuzzarsi il polso sinistro, con l’intento di imprimersi un taglio alle vene.

La giovane è stata trasportata e ricoverata in ospedale: alla base del suo gesto, probabilmente, una storia di degrado familiare e sociale che l’ha indotta all’insano gesto.