COVID: ALTRI 1733 NUOVI POSITIVI E 33 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.733 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 8.736 tamponi processati- Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2..728 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 41506 con un aumento di 1108 casi. In isolamento sono 40.033 con un amento di 1096 casi

Negli ospedali i ricoveri sono 1265, 9 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, 3 in più rispetto a ieri. I guariti sono 592

Questa invece la distribuzione dei nuovi positivi in Sicilia per provincia: 449 a Palermo, 460 a Catania, 287 a Messina, 130 a Trapani, 201 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 35 ad Agrigento, 64 a Ragusa e 28 ad Enna.

DATI ITALIA

Sono 18.627 i contagi di coronavirus in Italia resi noti oggi, 10 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 361 morti che portano il totale a 78.755 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid 19.