COVID. IN SICILIA 1681 (353 A CATANIA) NUOVI POSITIVI E 11 MORTI. AUMENTANO I RICOVERI

Sono 1.681 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 22.589 tamponi processati in Sicilia.

L’incidenza scende al 6,4% ieri era al 6,5%.

Attualmente positive sono 26.525 persone. Undici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 6.285.

I guariti ammontano invece a 238.541, 1.255 in più rispetto a quanto registrato ieri.

Degli attuali positivi, 881 (+26) pazienti sono ricoverati con sintomi, 103 persone sono in terapia intensiva (=).

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.

Palermo: 78.040 (329),

Catania: 67.516 (353),

Messina: 29.975 (18),

Siracusa: 19.865 (233),

Ragusa: 17.876 (308),

Trapani: 17.296 (126),

Caltanissetta: 16.408 (94),

Agrigento: 16.010 (133),

Enna: 8.365 (87)

DATI ITALIA

Sono 7.826 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 7.221). I decessi sono 45 contro i precedenti 43.

Sono 265.480 i tamponi effettuati (220.872 il giorno precedente), con un tasso di positività al 2,95%, in calo sul 3,27% precedente.

Ancora in lieve aumento i pazienti in terapia intensiva (+8), per un totale di 511. I ricoveri nei reparti ordinari sono +55.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.826 contagiati

• 45 morti

• 6.717 guariti

+8 terapie intensive | +55 ricoveri

265.480 tamponi

Tasso di positività: 2,9% (-0,3%)

76.493.946 dosi di vaccino somministrate in totale