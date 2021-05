COVID IN SICILIA 772 POSITIVI E 3 MORTI.

Sono 772 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 9.773 tamponi processati, con una incidenza del 3,7%. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 3 e portano il totale a 5.423. I guariti ammontano invece a 180.055, 761 in più rispetto a quanto registrato ieri

Il numero degli attuali positivi è di 24.781, con un incremento di 8 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.113.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.148 in regime ordinario 12 in piu rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 163, quattro in meno rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 65.415 (192)

Catania: 53.723 (205)

Messina: 24.688 (89)

Siracusa: 14.953 (106)

Trapani: 13.003 (35)

Ragusa: 11.444 (82)

Caltanissetta: 10.634 (39)

Agrigento: 10.559 (20)

Enna: 5.846 (10)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 9.148 contagiati

• 144 morti

• 8.637 guariti

+2 terapie intensive | -36 ricoveri

156.872 tamponi

Tasso di positività: 5,8% (+2,4%)

20.524.435 dosi di vaccino somministrate in totale