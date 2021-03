COVID. IN SICILIA 799 NUOVI POSITIVI E 24 MORTI

Sono 799 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 23.280 tamponi processati con un tasso di positività che si attesta al 3,4% .

Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.607

Il numero degli attuali positivi è di 17.417 con 417 casi in più rispetto a ieri. I guariti sono 358

Negli ospedali i ricoverati sono 876 in regime ordinario , 32 in rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 133, quattro in più rispetto ad ieri.

Con questi numeri la Sicilia torna sopra quota mille ricoveri totali per Covid-19.

Ecco il dettaglio per provincia

Palermo: 51.963 casi complessivi dall’inizio della pandemia (389 nuovi casi)

Catania: 45.470 (75)

Messina: 21.272 (51)

Siracusa: 12.044 (58)

Trapani: 11.291 (20)

Ragusa: 9.441 (15)

Caltanissetta: 8.197 (48)

Agrigento: 7.849 (118)

Enna: 4.923 (25)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 12.916 contagiati

• 417 morti

• 19.725 guariti

+42 terapie intensive | +462 ricoveri

156.692 tamponi

Tasso di positività: 8,2% (+1,0%)

9.499.293 dosi di vaccino somministrate in totale