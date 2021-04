COVID IN SICILIA ALTRI 1015 NUOVI POSITIVI E 21 MORTI

Ancora alti i numeri in Sicilia.

Sono 1.015 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 18.093 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 6% circa. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.

Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.697

Il numero degli attuali positivi è di 22.852 con 927 casi in più rispetto a ieri;

Negli ospedali i ricoverati in regime ordinario sono 974 , 72 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 153, uno in più rispetto sempre a ieri.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 18.025 contagiati

• 326 morti

• 13.511 guariti

-11 terapie intensive | -57 ricoveri

250.933 tamponi

Tasso di positività: 7,2% (+1,3%)

11.038.465 dosi di vaccino somministrate in totale