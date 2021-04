COVID. IN SICILIA ALTRI 980 NUOVI CASI E 30 MORTI

Sono 980 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 30.150 tamponi processati.. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 30 e portano il totale a 5 368 Il numero degli attuali positivi è di 25.372, con decremento di 713 casi rispetto a ieri.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.222 in regime ordinario , 30 persone in meno rispetto ad ieri , quelli nelle terapie intensive sono 172, quattro in piu’ rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 64.304 (184)

Catania: 52.780 (441)

Messina: 24.324 (50)

Siracusa: 14.560 (33)

Trapani: 12.853 (25)

Ragusa: 11.184 (82)

Caltanissetta: 10.447 (68)

Agrigento: 10.341 (90)

Enna: 5.772 (7)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.385 contagiati

• 344 morti

• 18.416 guariti

-37 terapie intensive | -452 ricoveri

336.336 tamponi

Tasso di positività: 4,0% (+0,5%)

18.617.429 dosi di vaccino somministrate in totale