DOPPIO INCIDENTE STRADALE A PATERNÒ: NESSUNO FERITO GRAVE

Oggi, due incidenti stradali si sono verificati a Paternò, ma fortunatamente nessuno dei due ha causato gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 12.30 in via Santa Caterina, dove una Volkswagen Maggiolino e una moto Honda sono entrate in collisione. Il centauro alla guida della moto ha riportato ferite, ma grazie all’intervento tempestivo dell’ambulanza, è stato prontamente assistito. Le autorità locali sono state rapidamente sul posto per gestire la situazione e dirigere il traffico.

Il secondo incidente ha avuto luogo intorno alle 16 in via Sardegna con la via Tripolitania, coinvolgendo due autovetture. Ancora una volta, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti e i passeggeri coinvolti. Un’ambulanza del 118 è stata dispiegata per garantire il necessario supporto medico e assicurarsi che tutti fossero al sicuro.