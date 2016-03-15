Dove va il Consorzio di Bonifica?

Oltre la crisi agrumicola, anche i disservizi legati alla mancanza di personale: la situazione resta tesa

95047.it Come se non bastasse la crisi, la svendita dei nostri agrumi, i disservizi ed i costi legati alle stagioni irrigue, resta alta la tensione anche - e da tempo - sulla questione occupazionale del Consorzio di Bonifica. La premessa di tutto sono state le promesse (perdonerete il gioco di parole) delle scorse settimane: all’orizzonte, si profilano altre polemiche e manifestazioni.

"Siamo sconfortati e delusi per il mancato rispetto degli impegni assunti, e preoccupati per le sorti dei livelli occupazionali del Consorzio di Bonifica 9 di Catania. Per questo ci riserviamo di intraprendere azioni di lotta a tutela dei lavoratori". Lo annunciano il segretario generale della Camera del lavoro Giacomo Rota e la segreteria provinciale della Flai Cgil di Catania, segnalando che "nonostante lo scorso 4 marzo l'assessore regionale Cracolici si fosse impegnato in presenza del direttore generale del Consorzio, di avviare i lavoratori stagionali nelle more della pubblicazione della legge finanziaria e del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2016, ad oggi non è ancora accaduto nulla di concreto. L'assessore, infatti, non ha dato alcun input al commissario straordinario, che pertanto, ad oggi non ha attivato le delibere per l'avvio degli operai".