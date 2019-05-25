ELEZIONI EUROPEE 2019: COME SI VOTA, LE LISTE E I CANDIDATI
Elezioni europee 2019, ci siamo.
Domenica 26 maggio 2019 si vota per eleggere i deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo per i prossimi cinque anni e rappresenteranno gli interessi dei cittadini dell’Unione europea.
Le elezioni del Parlamento europeo si terranno in tutti gli Stati membri dell’Unione europea fra il 23 e il 26 maggio 2019, con calendario variabile a seconda dei Paesi.
In Italia si voterà domenica 26 maggio e i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.
Ai fini delle votazioni, l’Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali: nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V).
Qui l’elenco completo dei partiti politici
Recandovi al seggio riceverete una scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste siete iscritti:
– grigio, per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia)
– marrone, per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna)
– fucsia, per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
– arancione, per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
– rosa, per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio, un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
COME SI VOTA
Si può votare in questi modi:
- Mettendo una croce nel simbolo del partito che si intende votare non esprimendo nessuna preferenza. In questo caso il voto sarà ripartito proporzionalmente fra tutti i candidati della lista;
- Mettendo una croce sul simbolo del partito che si intende votare ed esprimendo una preferenza che può essere uomo o donna indistintamente;
- Mettendo una croce sul simbolo del partito che si intende votare ed esprimendo due preferenze che in questo caso devo obbligatoriamente essere un uomo e una donna. Esprimendo due preferenze di candidati dello stesso sesso il voto è automaticamente nullo;
- Mettendo una croce sul simbolo del partito che si intende votare ed esprimendo tre preferenze, una delle quali deve obbligatoriamente essere di candidati di sesso opposto delle altre due. In questo caso si possono votare due donne e un uomo oppure due uomini e una donna.
Queste informazioni saranno disponibili sui tabelloni affissi nei seggi elettorali e sono consultabili sul sito del Ministero dell’Interno.
CHI PUÒ' VOTARE
Possono votare tutti i cittadini cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019.
Sono elettori anche i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione europea che, a seguito di formale richiesta, abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.
I CANDIDATI
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA,MELONI - 15/01/1977,- ROMA
FRATELLI D'ITALIA - RAFFAELE STANCANELLI - 30/06/1950 - REGALBUTO (EN)
FRATELLI D'ITALIA - MARIA CAROLINA,VARCHI - 14/10/1983 - PALERMO
FRATELLI D'ITALIA - GIOVANNI LUCA,CANNATA - 17/05/1979,SIRACUSA
FRATELLI D'ITALIA - MARIA FERNANDA,GERVASI - 10/12/1988,MESSINA
FRATELLI D'ITALIA - FRANCESCO,RIZZO,DETTO,CICCIO - 27/09/1974,ROMA
FRATELLI D'ITALIA - ANTONELLA,ZEDDA - 17/01/1976 - CAGLIARI
FRATELLI D'ITALIA - FRANCESCO PAOLO,SCARPINATO - 06/11/1973 - PALERMO
PARTITO DEMOCRATICO - CATERINA,CHINNICI - 05/11/1954 - PALERMO
PARTITO DEMOCRATICO - PIETRO,BARTOLO - 10/02/1956 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG)
PARTITO DEMOCRATICO - ANDREA,SODDU - 18/12/1974 - NUORO
PARTITO DEMOCRATICO - MICHELA,GIUFFRIDA- 12/01/1964 - CATANIA
PARTITO DEMOCRATICO - ATTILIO,LICCIARDI - 04/02/1961 - USTICA (PA)
PARTITO DEMOCRATICO - VIRGINIA,PUZZOLO - 26/01/1975 - PISA
PARTITO DEMOCRATICO - LEONARDO,CIACCIO - 22/08/1971 - PALERMO
PARTITO DEMOCRATICO - CARMELA,SPICOLA,DETTA,MILA - 24/08/1967 - PALERMO
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - NICOLA,DI MATTEO - 19/04/1972 - POLLA (SA)
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - BARBARA,FIGUS - 25/11/1971 - TORINO
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - SALVATORE,ANELLO - 18/07/1963 - PALERMO
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - ELEONORA,PAGANO - 23/01/1962 - PALERMO
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - GIOVAN BATTISTA,MONTEMAGGIORE - 02/02/1975 -PALERMO
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - ELENA,DI PIETRA - 15/07/1984 - ERICE (TP)
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - FABIO,NALBONE - 02/09/1967 - CALTANISSETTA
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - MARIA DANIELA,PAGLIETTI, - 01/05/1968 -PORTO TORRES (SS)
FORZA NUOVA - ROBERTO,FIORE - 15/04/1959 - ROMA
FORZA NUOVA - MARIA,BORGIA - 08/09/1972 - SCICLI (RG)
FORZA NUOVA - ANTONINO,CURRO',DETTO,NINO - 17/02/1970 - PALERMO
FORZA NUOVA - MONICA,GRILLO - 28/08/1976 - CATANIA
FORZA NUOVA - PASQUALE,ALBA - 19/07/1966 - FAVARA (AG)
FORZA NUOVA- ANTONINA,IMPELLIZZERI - 13/07/1979 - PALERMO
FORZA NUOVA - AGATINO,SAPIA - 01/09/1954 - ADRANO (CT)
FORZA NUOVA - ALESSIA,AUGELLO - 20/01/1977 -ROMA
FORZA ITALIA -SILVIO,BERLUSCONI- 29/09/1936 - MILANO
FORZA ITALIA - GABRIELLA,GIAMMANCO,DETTA,GIANMANCO, GIAMMARCO - 13/06/1977 - PALERMO
FORZA ITALIA - SALVATORE,CICU - 03/09/1957 - PALERMO
FORZA ITALIA - GABRIELLA,GRECO - 20/02/1959 - ARBOREA (OR)
FORZA ITALIA - FRANCESCO SAVERIO,ROMANO,DETTO,SAVERIO - 24/12/1964 - PALERMO
FORZA ITALIA - DAFNE,MUSOLINO - 04/12/1974 - MESSINA
FORZA ITALIA - GIUSEPPE,MILAZZO - 21/08/1977 - PALERMO
FORZA ITALIA - GIORGIA,IACOLINO - 09/12/1991 - AGRIGENTO
LEGA SALVINI PREMIER - MATTEO,SALVINI,,,09/03/1973,MILANO
LEGA SALVINI PREMIER - FRANCESCA,DONATO,,,25/08/1969,ANCONA
LEGA SALVINI PREMIER - ANGELO,ATTAGUILE,,,12/05/1947,GRAMMICHELE (CT)
LEGA SALVINI PREMIER - IGOR,GELARDA,DETTO,IGOR,07/02/1974,PALERMO
LEGA SALVINI PREMIER - MARIA CONCETTA,HOPPS,DETTA,MARICO,23/02/1974,PALERMO
LEGA SALVINI PREMIER - SONIA,PILLI,,,03/04/1972,SASSARI
LEGA SALVINI PREMIER - MASSIMILIANO,PIU,,,31/10/1973,TORTOLI' (NU)
LEGA SALVINI PREMIER - ANNALISA,TARDINO,,,30/04/1979,LICATA (AG)
PARTITO PIRATA - STEFANIA,CALCAGNO,,,08/08/1970,GENOVA
PARTITO PIRATA - LUIGI,DI LIBERTO,,,24/05/1952,TORINO
PARTITO PIRATA - CRISTINA DIANA,BARGU,,,26/01/1994,BACAU (ROMANIA)
PARTITO PIRATA - PAUL STEPHEN,BORILE,,,16/02/1964,DEARBORN (USA)
PARTITO PIRATA - SARA,BONANNO,,,06/10/1964,BRESCIA
PARTITO PIRATA - ROSARIA,CUOMO,,,07/10/1982,VICO EQUENSE (NA)
PARTITO PIRATA - EMMANUELE,SOMMA,,,10/10/1968,AVELLINO
MOVIMENTO 5 STELLE - ALESSANDRA,TODDE,,,06/02/1969,NUORO
MOVIMENTO 5 STELLE - IGNAZIO,CORRAO,,,14/01/1984,ROMA
MOVIMENTO 5 STELLE - DINO RICCARDO MARIA,GIARRUSSO,DETTO,IENA,11/09/1974,CATANIA
MOVIMENTO 5 STELLE - FLAVIA,DI PIETRO,,,06/05/1987,SIRACUSA
MOVIMENTO 5 STELLE - MATILDE,MONTAUDO,,,05/02/1972,CATANIA
MOVIMENTO 5 STELLE - DONATO,FORCILLO,,,16/03/1987,SASSARI
MOVIMENTO 5 STELLE - ANTONIO,BRUNETTO,,,11/05/1987,MESSINA
MOVIMENTO 5 STELLE - GIUSEPPINA ANTONELLA,CORRADO,,,06/02/1972,SOMMATINO (CL)
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA - FABRIZIO,FERRANDELLI,,,15/09/1980,PALERMO
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA - PIETRINA,PUTZOLU,,,23/01/1965,MILIS (OR)
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA - STEFANIA,FICANI,,,30/01/1978,PALERMO
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA - GIUSEPPE,SANO',,,19/09/1977,MESSINA
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA - SILVJA,MANZI,,,24/07/1973,FOGGIA
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA - MARCO,DE ANDREIS,,,14/02/1955,ROMA
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA - MARIA,SAELI,,,29/04/1988,PALERMO
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA - ELIA,TORRISI,,,24/03/1994,CATANIA
EUROPA VERDE -NADIA,SPALLITTA,,,26/09/1961,AGRIGENTO
EUROPA VERDE - EGIDIO,TRAINITO,,,21/11/1947,PADOVA
EUROPA VERDE - RAFFAELLA,SPADARO,,,06/12/1966,MESSINA
EUROPA VERDE - CLAUDIO,TORRISI,,,02/07/1944,CATANIA
EUROPA VERDE - ELVIRA MARIA,VERNENGO,DETTA,DRAGONIA,27/09/1968,PALERMO
EUROPA VERDE - FILIPPO,OCCHIPINTI,,,25/05/1966,PALERMO
EUROPA VERDE - ILARIA,FAGOTTO,,,30/03/1964,SIRACUSA
EUROPA VERDE - GIUSEPPE,CUSCHERA,,,08/04/1960,FRAMERIES (BELGIO)
POPOLARI PER L'ITALIA -BARBARA,BARTOLOTTI,,,28/08/1974,PALERMO
POPOLARI PER L'ITALIA - LUIGI,BARBERA,,,22/02/1974,MESSINA
POPOLARI PER L'ITALIA - ROBERTA,ISGRO',,,29/09/1991,BARCELLONA P.G. (ME)
POPOLARI PER L'ITALIA - FRANCESCO,CASULA,,,27/02/1964,ROMA
POPOLARI PER L'ITALIA - VALENTINA,VALENTI,,,05/08/1970,ROMA
POPOLARI PER L'ITALIA - FRANCESCO,FAZIO,,,16/12/1958,MESSINA
POPOLARI PER L'ITALIA - FEDERICA,NARDO,,,01/07/1992,AVOLA (SR)
POPOLARI PER L'ITALIA - LIVIO,LUCA' TROMBETTA,,,23/02/1949,MESSINA
LA SINISTRA - CORRADINO,MINEO,,,01/01/1950,PARTANNA (TP)
LA SINISTRA - VERA ,PEGNA,,,03/08/1934,ALESSANDRIA D'EGITTO (EGITTO)
LA SINISTRA - ABDELKARIM,HANNACHI,DETTO,KARIM, CARIM,24/04/1953,NEFTA (TUNISIA)
LA SINISTRA - ANNA,BONFORTE,,,14/04/1970,CATANIA
LA SINISTRA - MATTEO DOMENICO,IANNITTI,DETTO,MATTEO,08/12/1988,CATANIA
LA SINISTRA - GIOVANNA,COSENZA,,,18/07/1968,PIAZZA ARMERINA (EN)
LA SINISTRA - OMAR,TOCCO,,,30/08/1978,IGLESIAS
LA SINISTRA - MARIA CRISTINA,IBBA,,,22/02/1960,CAGLIARI
PARTITO COMUNISTA - MARCO,RIZZO,,,12/10/1959,TORINO
PARTITO COMUNISTA - LAURA,BERGAMINI,,,14/05/1960,PARMA
PARTITO COMUNISTA - ALBERTO,LOMBARDO,,,22/04/1958,CALTANISSETTA
PARTITO COMUNISTA - SILVIA,STEFANI,,,21/07/1963,GENOVA
PARTITO COMUNISTA - GIUSEPPE SALVATORE,DONEDDU,,,15/03/1944,SASSARI
PARTITO COMUNISTA - GIOVANNINA,BASTONE,,,12/01/1960,CARFIZZI (KR)
PARTITO COMUNISTA - CALOGERO,BAVETTA,,,02/01/1988,RIBERA (AG)
PARTITO COMUNISTA - ELEONORA,D'ANTONI,,,24/03/1957,ROMA
PARTITO ANIMALISTA - CRISTIANO,CERIELLO,,,04/07/1974,NAPOLI
PARTITO ANIMALISTA - ANNA TONIA,RAVICINI,,,10/05/1966,BOUSSU' (BELGIO)
PARTITO ANIMALISTA - ENRICO,RIZZI,,,01/12/1989,ERICE (TP)
PARTITO ANIMALISTA - CARMELO CARLO,CALLEGARI,,,28/10/1961,STALETTI (CZ)
PARTITO ANIMALISTA - ANNUNZIATA,BRUNO,,,29/05/1967,NOCERA INFERIORE (SA)
PARTITO ANIMALISTA - ISABELLA,CAMPANA,,,02/04/1982,CARIATI (CS)
PARTITO ANIMALISTA - ALBERTO,MUSACCHIO,,,13/01/1961,CUNEO
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - SIMONE,DI STEFANO,,,12/08/1976,ROMA
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - ROSAMARIA,VOLCAN,DETTA,EMANUELA,06/01/1969,ACIREALE (CT)
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - FRANCESCA,CARIA,,,02/09/1984,CARBONIA
,CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - GIUSY,MORELLO,,,08/07/1974,PALERMO
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - GIULIANA,PINNA,,,14/11/1975,CAGLIARI
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - PIERLUIGI,REALE,,,06/04/1963,CATANIA
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - VITTORIO,SUSINNO,,,22/03/1992,PALERMO
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - LUCA,VIRDIS,,,07/08/1974,IGLESIAS