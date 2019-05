ELEZIONI EUROPEE 2019: COME SI VOTA, LE LISTE E I CANDIDATI

Elezioni europee 2019, ci siamo.

Domenica 26 maggio 2019 si vota per eleggere i deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo per i prossimi cinque anni e rappresenteranno gli interessi dei cittadini dell’Unione europea.

Le elezioni del Parlamento europeo si terranno in tutti gli Stati membri dell’Unione europea fra il 23 e il 26 maggio 2019, con calendario variabile a seconda dei Paesi.

In Italia si voterà domenica 26 maggio e i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Ai fini delle votazioni, l’Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali: nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V).

Qui l’elenco completo dei partiti politici

Recandovi al seggio riceverete una scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste siete iscritti:

– grigio, per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia)

– marrone, per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna)

– fucsia, per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

– arancione, per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)

– rosa, per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio, un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

COME SI VOTA

Si può votare in questi modi:

Mettendo una croce nel simbolo del partito che si intende votare non esprimendo nessuna preferenza. In questo caso il voto sarà ripartito proporzionalmente fra tutti i candidati della lista; Mettendo una croce sul simbolo del partito che si intende votare ed esprimendo una preferenza che può essere uomo o donna indistintamente; Mettendo una croce sul simbolo del partito che si intende votare ed esprimendo due preferenze che in questo caso devo obbligatoriamente essere un uomo e una donna. Esprimendo due preferenze di candidati dello stesso sesso il voto è automaticamente nullo; Mettendo una croce sul simbolo del partito che si intende votare ed esprimendo tre preferenze, una delle quali deve obbligatoriamente essere di candidati di sesso opposto delle altre due. In questo caso si possono votare due donne e un uomo oppure due uomini e una donna.

Queste informazioni saranno disponibili sui tabelloni affissi nei seggi elettorali e sono consultabili sul sito del Ministero dell’Interno.

CHI PUÒ’ VOTARE

Possono votare tutti i cittadini cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019.

Sono elettori anche i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione europea che, a seguito di formale richiesta, abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

I CANDIDATI

FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA,MELONI – 15/01/1977,- ROMA

FRATELLI D’ITALIA – RAFFAELE STANCANELLI – 30/06/1950 – REGALBUTO (EN)

FRATELLI D’ITALIA – MARIA CAROLINA,VARCHI – 14/10/1983 – PALERMO

FRATELLI D’ITALIA – GIOVANNI LUCA,CANNATA – 17/05/1979,SIRACUSA

FRATELLI D’ITALIA – MARIA FERNANDA,GERVASI – 10/12/1988,MESSINA

FRATELLI D’ITALIA – FRANCESCO,RIZZO,DETTO,CICCIO – 27/09/1974,ROMA

FRATELLI D’ITALIA – ANTONELLA,ZEDDA – 17/01/1976 – CAGLIARI

FRATELLI D’ITALIA – FRANCESCO PAOLO,SCARPINATO – 06/11/1973 – PALERMO

PARTITO DEMOCRATICO – CATERINA,CHINNICI – 05/11/1954 – PALERMO

PARTITO DEMOCRATICO – PIETRO,BARTOLO – 10/02/1956 – LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

PARTITO DEMOCRATICO – ANDREA,SODDU – 18/12/1974 – NUORO

PARTITO DEMOCRATICO – MICHELA,GIUFFRIDA- 12/01/1964 – CATANIA

PARTITO DEMOCRATICO – ATTILIO,LICCIARDI – 04/02/1961 – USTICA (PA)

PARTITO DEMOCRATICO – VIRGINIA,PUZZOLO – 26/01/1975 – PISA

PARTITO DEMOCRATICO – LEONARDO,CIACCIO – 22/08/1971 – PALERMO

PARTITO DEMOCRATICO – CARMELA,SPICOLA,DETTA,MILA – 24/08/1967 – PALERMO

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE – NICOLA,DI MATTEO – 19/04/1972 – POLLA (SA)

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE – BARBARA,FIGUS – 25/11/1971 – TORINO

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE – SALVATORE,ANELLO – 18/07/1963 – PALERMO

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE – ELEONORA,PAGANO – 23/01/1962 – PALERMO

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE – GIOVAN BATTISTA,MONTEMAGGIORE – 02/02/1975 -PALERMO

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE – ELENA,DI PIETRA – 15/07/1984 – ERICE (TP)

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE – FABIO,NALBONE – 02/09/1967 – CALTANISSETTA

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE – MARIA DANIELA,PAGLIETTI, – 01/05/1968 -PORTO TORRES (SS)

FORZA NUOVA – ROBERTO,FIORE – 15/04/1959 – ROMA

FORZA NUOVA – MARIA,BORGIA – 08/09/1972 – SCICLI (RG)

FORZA NUOVA – ANTONINO,CURRO’,DETTO,NINO – 17/02/1970 – PALERMO

FORZA NUOVA – MONICA,GRILLO – 28/08/1976 – CATANIA

FORZA NUOVA – PASQUALE,ALBA – 19/07/1966 – FAVARA (AG)

FORZA NUOVA- ANTONINA,IMPELLIZZERI – 13/07/1979 – PALERMO

FORZA NUOVA – AGATINO,SAPIA – 01/09/1954 – ADRANO (CT)

FORZA NUOVA – ALESSIA,AUGELLO – 20/01/1977 -ROMA

FORZA ITALIA -SILVIO,BERLUSCONI- 29/09/1936 – MILANO

FORZA ITALIA – GABRIELLA,GIAMMANCO,DETTA,GIANMANCO, GIAMMARCO – 13/06/1977 – PALERMO

FORZA ITALIA – SALVATORE,CICU – 03/09/1957 – PALERMO

FORZA ITALIA – GABRIELLA,GRECO – 20/02/1959 – ARBOREA (OR)

FORZA ITALIA – FRANCESCO SAVERIO,ROMANO,DETTO,SAVERIO – 24/12/1964 – PALERMO

FORZA ITALIA – DAFNE,MUSOLINO – 04/12/1974 – MESSINA

FORZA ITALIA – GIUSEPPE,MILAZZO – 21/08/1977 – PALERMO

FORZA ITALIA – GIORGIA,IACOLINO – 09/12/1991 – AGRIGENTO

LEGA SALVINI PREMIER – MATTEO,SALVINI,,,09/03/1973,MILANO

LEGA SALVINI PREMIER – FRANCESCA,DONATO,,,25/08/1969,ANCONA

LEGA SALVINI PREMIER – ANGELO,ATTAGUILE,,,12/05/1947,GRAMMICHELE (CT)

LEGA SALVINI PREMIER – IGOR,GELARDA,DETTO,IGOR,07/02/1974,PALERMO

LEGA SALVINI PREMIER – MARIA CONCETTA,HOPPS,DETTA,MARICO,23/02/1974,PALERMO

LEGA SALVINI PREMIER – SONIA,PILLI,,,03/04/1972,SASSARI

LEGA SALVINI PREMIER – MASSIMILIANO,PIU,,,31/10/1973,TORTOLI’ (NU)

LEGA SALVINI PREMIER – ANNALISA,TARDINO,,,30/04/1979,LICATA (AG)

PARTITO PIRATA – STEFANIA,CALCAGNO,,,08/08/1970,GENOVA

PARTITO PIRATA – LUIGI,DI LIBERTO,,,24/05/1952,TORINO

PARTITO PIRATA – CRISTINA DIANA,BARGU,,,26/01/1994,BACAU (ROMANIA)

PARTITO PIRATA – PAUL STEPHEN,BORILE,,,16/02/1964,DEARBORN (USA)

PARTITO PIRATA – SARA,BONANNO,,,06/10/1964,BRESCIA

PARTITO PIRATA – ROSARIA,CUOMO,,,07/10/1982,VICO EQUENSE (NA)

PARTITO PIRATA – EMMANUELE,SOMMA,,,10/10/1968,AVELLINO

MOVIMENTO 5 STELLE – ALESSANDRA,TODDE,,,06/02/1969,NUORO

MOVIMENTO 5 STELLE – IGNAZIO,CORRAO,,,14/01/1984,ROMA

MOVIMENTO 5 STELLE – DINO RICCARDO MARIA,GIARRUSSO,DETTO,IENA,11/09/1974,CATANIA

MOVIMENTO 5 STELLE – FLAVIA,DI PIETRO,,,06/05/1987,SIRACUSA

MOVIMENTO 5 STELLE – MATILDE,MONTAUDO,,,05/02/1972,CATANIA

MOVIMENTO 5 STELLE – DONATO,FORCILLO,,,16/03/1987,SASSARI

MOVIMENTO 5 STELLE – ANTONIO,BRUNETTO,,,11/05/1987,MESSINA

MOVIMENTO 5 STELLE – GIUSEPPINA ANTONELLA,CORRADO,,,06/02/1972,SOMMATINO (CL)

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA – FABRIZIO,FERRANDELLI,,,15/09/1980,PALERMO

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA – PIETRINA,PUTZOLU,,,23/01/1965,MILIS (OR)

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA – STEFANIA,FICANI,,,30/01/1978,PALERMO

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA – GIUSEPPE,SANO’,,,19/09/1977,MESSINA

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA – SILVJA,MANZI,,,24/07/1973,FOGGIA

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA – MARCO,DE ANDREIS,,,14/02/1955,ROMA

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA – MARIA,SAELI,,,29/04/1988,PALERMO

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA – ELIA,TORRISI,,,24/03/1994,CATANIA

EUROPA VERDE -NADIA,SPALLITTA,,,26/09/1961,AGRIGENTO

EUROPA VERDE – EGIDIO,TRAINITO,,,21/11/1947,PADOVA

EUROPA VERDE – RAFFAELLA,SPADARO,,,06/12/1966,MESSINA

EUROPA VERDE – CLAUDIO,TORRISI,,,02/07/1944,CATANIA

EUROPA VERDE – ELVIRA MARIA,VERNENGO,DETTA,DRAGONIA,27/09/1968,PALERMO

EUROPA VERDE – FILIPPO,OCCHIPINTI,,,25/05/1966,PALERMO

EUROPA VERDE – ILARIA,FAGOTTO,,,30/03/1964,SIRACUSA

EUROPA VERDE – GIUSEPPE,CUSCHERA,,,08/04/1960,FRAMERIES (BELGIO)

POPOLARI PER L’ITALIA -BARBARA,BARTOLOTTI,,,28/08/1974,PALERMO

POPOLARI PER L’ITALIA – LUIGI,BARBERA,,,22/02/1974,MESSINA

POPOLARI PER L’ITALIA – ROBERTA,ISGRO’,,,29/09/1991,BARCELLONA P.G. (ME)

POPOLARI PER L’ITALIA – FRANCESCO,CASULA,,,27/02/1964,ROMA

POPOLARI PER L’ITALIA – VALENTINA,VALENTI,,,05/08/1970,ROMA

POPOLARI PER L’ITALIA – FRANCESCO,FAZIO,,,16/12/1958,MESSINA

POPOLARI PER L’ITALIA – FEDERICA,NARDO,,,01/07/1992,AVOLA (SR)

POPOLARI PER L’ITALIA – LIVIO,LUCA’ TROMBETTA,,,23/02/1949,MESSINA

LA SINISTRA – CORRADINO,MINEO,,,01/01/1950,PARTANNA (TP)

LA SINISTRA – VERA ,PEGNA,,,03/08/1934,ALESSANDRIA D’EGITTO (EGITTO)

LA SINISTRA – ABDELKARIM,HANNACHI,DETTO,KARIM, CARIM,24/04/1953,NEFTA (TUNISIA)

LA SINISTRA – ANNA,BONFORTE,,,14/04/1970,CATANIA

LA SINISTRA – MATTEO DOMENICO,IANNITTI,DETTO,MATTEO,08/12/1988,CATANIA

LA SINISTRA – GIOVANNA,COSENZA,,,18/07/1968,PIAZZA ARMERINA (EN)

LA SINISTRA – OMAR,TOCCO,,,30/08/1978,IGLESIAS

LA SINISTRA – MARIA CRISTINA,IBBA,,,22/02/1960,CAGLIARI

PARTITO COMUNISTA – MARCO,RIZZO,,,12/10/1959,TORINO

PARTITO COMUNISTA – LAURA,BERGAMINI,,,14/05/1960,PARMA

PARTITO COMUNISTA – ALBERTO,LOMBARDO,,,22/04/1958,CALTANISSETTA

PARTITO COMUNISTA – SILVIA,STEFANI,,,21/07/1963,GENOVA

PARTITO COMUNISTA – GIUSEPPE SALVATORE,DONEDDU,,,15/03/1944,SASSARI

PARTITO COMUNISTA – GIOVANNINA,BASTONE,,,12/01/1960,CARFIZZI (KR)

PARTITO COMUNISTA – CALOGERO,BAVETTA,,,02/01/1988,RIBERA (AG)

PARTITO COMUNISTA – ELEONORA,D’ANTONI,,,24/03/1957,ROMA

PARTITO ANIMALISTA – CRISTIANO,CERIELLO,,,04/07/1974,NAPOLI

PARTITO ANIMALISTA – ANNA TONIA,RAVICINI,,,10/05/1966,BOUSSU’ (BELGIO)

PARTITO ANIMALISTA – ENRICO,RIZZI,,,01/12/1989,ERICE (TP)

PARTITO ANIMALISTA – CARMELO CARLO,CALLEGARI,,,28/10/1961,STALETTI (CZ)

PARTITO ANIMALISTA – ANNUNZIATA,BRUNO,,,29/05/1967,NOCERA INFERIORE (SA)

PARTITO ANIMALISTA – ISABELLA,CAMPANA,,,02/04/1982,CARIATI (CS)

PARTITO ANIMALISTA – ALBERTO,MUSACCHIO,,,13/01/1961,CUNEO

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE – SIMONE,DI STEFANO,,,12/08/1976,ROMA

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE – ROSAMARIA,VOLCAN,DETTA,EMANUELA,06/01/1969,ACIREALE (CT)

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE – FRANCESCA,CARIA,,,02/09/1984,CARBONIA

,CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE – GIUSY,MORELLO,,,08/07/1974,PALERMO

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE – GIULIANA,PINNA,,,14/11/1975,CAGLIARI

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE – PIERLUIGI,REALE,,,06/04/1963,CATANIA

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE – VITTORIO,SUSINNO,,,22/03/1992,PALERMO

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE – LUCA,VIRDIS,,,07/08/1974,IGLESIAS