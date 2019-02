FREDDO, VENTO E ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 23 Febbraio 2019, che indica un’allerta meteo gialla per tutta la serata di oggi e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti forti o di burrasca Nord-Orientali con raffiche fino a burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

BOLLETTINO AERONAUTICA MILITARE METEO

BOLLETTINO DELL- DALLA SERATA ODIERNA, 22 FEBBRAIO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 36/48

ORE VENTO DI BURRASCA O BURRASCA FORTE DA NORD EST SU MARCHE,

ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA E PUGLIA, IN ESTENSIONE DALLE PRIMISSIME

ORE DI DOMANI SABATO 23 FEBBRAIO 2019, ANCHE AL RESTO DEL CENTRO-SUD,

ED IN INTENSIFICAZIONE FINO A TEMPESTA SULLE AREE INTERNE DEL LAZIO

MERIDIONALE, SULLA CAMPANIA, AREE INTERNE DI ABRUZZO E MOLISE,

BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE

ESPOSTE;