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FREDDO, VENTO E ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

22 Febbraio 2019 0 commenti

Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 23 Febbraio 2019, che indica un’allerta meteo gialla per tutta la serata di oggi e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti forti o di burrasca Nord-Orientali con raffiche fino a burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

BOLLETTINO AERONAUTICA MILITARE METEO

BOLLETTINO DELL- DALLA SERATA ODIERNA, 22 FEBBRAIO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 36/48
ORE VENTO DI BURRASCA O BURRASCA FORTE DA NORD EST SU MARCHE,
ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA E PUGLIA, IN ESTENSIONE DALLE PRIMISSIME
ORE DI DOMANI SABATO 23 FEBBRAIO 2019, ANCHE AL RESTO DEL CENTRO-SUD,
ED IN INTENSIFICAZIONE FINO A TEMPESTA SULLE AREE INTERNE DEL LAZIO
MERIDIONALE, SULLA CAMPANIA, AREE INTERNE DI ABRUZZO E MOLISE,
BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE
ESPOSTE;

  • – DALLA SERATA ODIERNA, 22 FEBBRAIO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24/36
    ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O
    TEMPORALE, SULLE REGIONI MERIDIONALI CHE, DALLA SECONDA PARTE DELLA
    MATTINATA DI DOMANI SABATO 23 FEBBRAIO 2019, ASSUMERANNO CARATTERE
    NEVOSO GIA’ A BASSA QUOTA PIU’ ABBONDANTE SU BASILICATA, CALABRIA E
    SICILIA TIRRENICA;
  • – DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, SABATO 23 FEBBRAIO 2019, E PER LE
    SUCCESSIVE 24/36 ORE, VENTO FORTE DA NORD-EST CON RAFFICHE FINO A
    BURRASCA LUNGO LE COSTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED
    EMILIA-ROMAGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
  • – DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, SABATO 23 FEBBRAIO 2019, E PER LE
    SUCCESSIVE 36 ORE, STATO DEL MARE DA MOLTO AGITATO A GROSSO SUL MAR
    ADRIATICO MERIDIONALE, MAR IONIO, STRETTO DI SICILIA E MAR TIRRENO
    MERIDIONALE, E DA AGITATO A MOLTO AGITATO A MOLTO AGITATO SU MARE DI
    SARDEGNA, TIRRENO CENTRALE ED ADRIATICO CENTRALE;
  • – DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, SABATO 23 FEBBRAIO 2019, E PER LE
    SUCCESSIVE 24 ORE UN’ONDATA DI FREDDOINTENSO CON ABBASSAMENTI DI
    OLTRE 10°C, RISPETTO ALLE 24 ORE PRECEDENTI, SULL’INTERO PAESE AD
    ECCEZIONE DI VALLED’AOSTA, SARDEGNA E TRENTINO-ALTO ADIGE DOVE LA
    DIMINUZIONE DELLA TEMPERATURA SARA’ MENO MARCATA.

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