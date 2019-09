GRAVE INCIDENTE STRADALE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO IN TILT

FLASH

Grave incidente questa mattina, intono alle ore 10 sulla tangenziale di Catania.

Per cause ancora non note, una donna ha perso il controllo della sua macchina andando a sbattere violentamene contro il muro nel tratto compreso tra lo svincolo San Giovanni Galermo e Misterbianco, nei pressi degli uffici Anas, in direzione Siracusa.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania ,per estrarre dall’auto il conducente e mettere in sicurezza la vettura.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che, dopo aver fornito le prime cure del caso, hanno portato i feriti al pronto soccorso.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti, sul posto la Polizia Stradale e d il personale Anas.

Al momento traffico congestionato, con lunghissime code