I SERVIZI PIÙ LETTI DEL 2019 DI 95047.IT – UN ANNO DI NOTIZIE
Un altro anno che si conclude, un 2019 carico di fatti e avvenimenti in città e nella nostra provincia. Eccoli riassunti attraverso gli articoli pubblicati da 95047.it negli ultimi dodici mesi: uno sp...
Un altro anno che si conclude, un 2019 carico di fatti e avvenimenti in città e nella nostra provincia. Eccoli riassunti attraverso gli articoli pubblicati da 95047.it negli ultimi dodici mesi: uno speciale calendario, per ripercorrere e ricordare tutte le notizie più importanti che hanno scandito l’anno che ci apprestiamo a salutare.
Abbiamo ripreso gli articoli più letti da tutti voi. Alla fine di ogni richiamo potrete consultare l’articolo integrale in questione su (clicca qui). Buona lettura.
GENNAIO:
05: PATERNÓ: SI É SPENTO IL PROF. ANGELINO CUNSOLO (CLICCA QUA)
07: LOTTERIA ITALIA, LA FORTUNA BACIA PATERNO': VENDUTO UN TAGLIANDO VINCENTE DA 25MILA (CLICCA QUA)
07: E' MORTO PADRE DI MATTEA (CLICCA QUA)
13: PATERNO': 75ENNE TROVATA MORTA A CASA (CLICCA QUA)
26: PATERNÒ: AUTO "SALE LE SCALE" IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (CLICCA QUA)
30: PATERNÒ: DISABILE BRUTALMENTE PICCHIATO PER AVER RECLAMATO IL POSTO AUTO RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP (CLICCA QUA)
FEBBRAIO:
01: SS 121; ANCORA SANGUE: UN BIANCAVILLESE TRAVOLTO DA AUTO (CLICCA QUA)
03: CONTROLLI SULLA SS121, DENUNCIATI TRE PATERNESI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: FORTI RAFFICHE DI VENTO, DANNI PER LA CADUTA DI UN CORNICIONE E UN ALBERO (CLICCA QUA)
06: INCIDENTE SS121 SVINCOLO PIANO TAVOLA, UN MORTO PER MALORE (CLICCA QUA)
09: PATERNO': 62ENNE TROVATA MORTA IN CASA, FORSE UN MALORE (CLICCA QUA)
10: PATERNÒ, LA SOLIDARIETÀ VA IN GOL (CLICCA QUA)
14: PATERNO': TENTATO OMICIDIO PER UNO SGUARDO DI TROPPO, 4 ARRESTI (CLICCA QUA)
19: PATERNÒ: È MORTO PADRE RANDAZZO (CLICCA QUA)
22: PATERNÒ: PICCHIATA E LASCIATA A DIGIUNO DAL MARITO, ARRESTATO 59 ENNE (CLICCA QUA)
26: MOTTA SANT’ANASTASIA: ARRESTATO UN PATERNESE PER L'ASSALTO ALL’UFFICIO POSTALE (CLICCA QUA)
27: PATERNO': MALTRATTA LA MOGLIE E I QUATTRO FIGLI, ARRESTATO 39ENNE (CLICCA QUA)
MARZO:
06: PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER, RAGAZZO TRASFERITO A CATANIA (CLICCA QUA)
11: PATERNÒ: UOMO MINACCIA DI GETTARSI DAL BALCONE, SALVATO DALLE FORZE DELL'ORDINE (CLICCA QUA)
12: PATERNÒ: SEQUESTRATI 2 KG DI STUPEFACENTI (CLICCA QUA)
18: PATERNO’: INCIDENTE CON RIBALTAMENTO AI "4 CANTI" (CLICCA QUA)
21: PATERNO': TETTO DIVELTO DAL FORTE VENTO IN VIA GB NICOLOSI (CLICCA QUA)
22: PATERNO': 25ESIMO DI SACERDOZIO DI PADRE ALI' (CLICCA QUA)
25: PATERNO’ : ALLARME RIENTRATO PER IL SOSPETTO DI MENINGITE (CLICCA QUA)
26: PATERNO': CHIUSO UN MATTATOIO CLANDESTINO (CLICCA QUA)
27: INCIDENTE A SCHETTINO, AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO (CLICCA QUA)