IL SINDACO NINO NASO ELETTO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL ETNA

In data odierna l’Assemblea dei Soci del GAL Etna ha eletto i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio (2019-2021), si tratta dei sindaci Nino Naso (Paternò), Antonio Bonanno (Biancavilla) e Angelo D’Agate (Adrano) eletti dai soci pubblici nonché di Vincenzo Maccarrone, Antonio Di Marzo, Gaetano Agliozzo e Maria Teresa Sapia dalla parte privata.

Nei prossimi giorni il presidente Maccarrone convocherà il nuovo Consiglio per l’elezione del nuovo presidente.

I consiglieri, che non percepiranno nessun compenso per la nuova carica, si metteranno subito a lavoro in sinergia con l’Ufficio di Piano, per il prossimo autunno infatti è prevista l’uscita dei – tanto attesi – bandi di finanziamento sui fondi del PSR SICILIA 2014/2020