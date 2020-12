IN SICILIA 872 NUOVI POSITIVI E 28 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 872 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.353 tamponi eseguiti. I decessi sono 28, che portano il totale a 2.087.

Con i nuovi casi sono a 34.688 gli attuali positivi, con un decremento di 488 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1131 dei quali in regime ordinario 57 in meno rispetto a ieri; 179 in terapia intensiva 4 in meno rispetto a ieri.

I guariti sono 1.332.

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola: Catania 243, Palermo 286, Messina 141, Ragusa 40, Trapani 29, Siracusa 49, Agrigento 31, Caltanissetta 23, Enna 30.

DATI ITALIA

Sono 18.236 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 683 morti.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 18.236 contagiati

• 683 morti

• 27913 guariti

-71 terapie intensive | -470 ricoveri

185.320 tamponi

Tasso di positività: 9,8% (+1,1%)