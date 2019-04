INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS121, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E SI RIBALTA

Gravissimo incidente stradale questa notte intorno alle ore 03 sulla ss121 nei pressi del centro commerciale in direzione Catania.

L’incidente, ha visto coinvolta una Nissan Micra, con cinque persone a bordo, che per cause in via d’accertamento ha sbandato e si è ribaltata su un fianco, fortunatamente senza coinvolgere altre vetture

Sul posto i Vigili del Fuoco per soccorrere l’autista e rimettere in sicurezza il mezzo.

Grande paura, ma per fortuna solo lievi ferite per gli occupanti dell’autovettura.

La superstrada è stata chiusa per un paio d’ore, per consentire la rimozione del mezzo e la pulizia del manto stradale

Sul posto ambulanza, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò ed i Carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.

IN AGGIORNAMENTO