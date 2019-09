FLASH

Incidente questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada 121, all’altezza del rifornimento di Piano Tavola, in direzione Catania.

Per cause in via d’accertamento si è verificato un tamponamento che ha coinvolto una Opel Mokka ed una Peugeot 308 ed una Citroen C3

Sul posto i soccorsi, insieme ad i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico

Al momento si segnalano lunghissime code, con la fila che raggiunge il km.