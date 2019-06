FLASH

Incidente stradale intorno alle ore 14, sulla ss121 tra lo svincolo di Motta Sant’Anastasia e lo svincolo Misterbianco in direzione Catania.

Secondo le primissime informazioni si tratta di un incidente autonomo che ha coinvolto una Ford C- Max.

Per cause in via d’accertamento ha perso il perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardareil.

Sul posto i soccorsi.

Si segnalano rallentamenti direzione Catania.

IN AGGIORNAMENTO