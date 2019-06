INCIDENTE SULLA SS121, FERITO CENTAURO E LUNGHE CODE

FLASH

Incidente questa sera, poco dopo le ore 21 sulla ss121 nei pressi del centro commerciale Auchan, in direzione Paternò.

Per cause via d’accertamento da parte dei Carabinieri presenti sul posto, si sono scontrati una moto ed una Peugeot.

Ferito, secondo le primissime informazioni, in modo non grave, il centauro che è stato immediatamente soccorso dell’ambulanza del 118 e trasferito in ospedale per ulteriore accertamenti.

Sul posto l’azienda Sos strade per la pulizia del manto stradale.

Lunghe file in direzione Paternò.