FLASH

Incidente questa sera, intorno alle ore 20.30 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò.

Per cause in via d’accertamento, una Ford Fiesta è andata a sbattere contro il guardrail

Non si conosce ancora ne la dinamica.

Sul posto un ambulanza in via precauzionale.

Lunghissime le file in direzione Paternò .

IN AGGIORNAMENTO