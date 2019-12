FLASH

Ennesimo tamponamento da segnalare sulla ss121.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 17.30 subito dopo lo svincolo Belpasso Piano Tavola in direzione Catania.

Per cause in via d’accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due mezzi, una Peugeot ed una Dacia.

Dalle primissime informazioni nessun grave problema per gli occupanti dei mezzi.

Al momento si segnalano lunghe code a partire dallo svincolo zona industriale in direzione Misterbianco