FLASH

Incidente pochi minuti fa, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.

Ad essere coinvolti, per cause ancora in via d’accertamento una moto e due autovetture.

Non si conosce ancora ne la dinamica, né lo stato dei feriti.

Sul posto un ambulanza ed i Carabinieri di Paternò.

Traffico rallentato in direzione Catania.

IN AGGIORNAMENTO