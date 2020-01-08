INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA CT-SR, CONTROMANO ALLO SVINCOLO DI AUGUSTA, 4 FERITI

Un’auto in contromano, per cause in corso di accertamento, ha imboccato l’autostrada allo svincolo di Augusta, direzione di marcia Catania-Siracusa scontrandosi con altri due veicoli fra Lentini e Aug...

Un’auto in contromano, per cause in corso di accertamento, ha imboccato l’autostrada allo svincolo di Augusta, direzione di marcia Catania-Siracusa scontrandosi con altri due veicoli fra Lentini e Augusta in prossimità della galleria Agnone 2, sull’autostrada Catania-Siracusa, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Siracusa, a causa dell’incidente tra una Fiat 500, VW Tiguan e Mazda Cxt.

A causa della presenza di quattro feriti, non in percolo di vita, è stato attivato l’intervento dell’elisoccorso per una persona condotta all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto Vigili del fuoco e Polizia stradale.

La Fiat 500 rossa guidata da una donna erroneamente, secondo una prima tesi, avrebbe imboccato lo svincolo sbagliato. Nella Volkswagen Tiguan VW viaggiavano 3 persone di cui il conducente 35enne con prognosi 30 giorni e la conducente della 500, una 40enne con prognosi 30 giorni. Gli altri occupanti Volkswagen Tiguan con lieve ferite e contusioni.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 114 allo svincolo di Passo Martino.