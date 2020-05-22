L'ETNA TORNA A FARSI SENTIRE, FORTI TREMORI E CENERE LAVICA FINO A 4.500 METRI

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle 02:12 UTC si osserva un incremento dell'attività stromboliana al Nuovo Cratere di Sud Est. L'attività...

L'ampiezza del tremore vulcanico, rispetto a ieri, ha subito un moderato incremento, con ampie oscillazioni intorno a valori medi e alti. Attualmente, i valori di ampiezza sono alti e la sorgente del tremore continua ad essere localizzata in prossimità del Nuovo Cratere di SE. L'attività infrasonica ha mostrato un moderato incremento e le sorgenti sono principalmente localizzate in corrispondenza del Nuovo Cratere di SE.

Le deformazioni del suolo non evidenziano variazioni significative.