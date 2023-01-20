METEO, ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: “DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO DI BURRASCA FORTE, CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA, SULLA SICILIA”

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore.
Ecco di seguito il bollettino.
- PER LE PROSSIME 12 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO BURRASCA O LOCALMENTE BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 12 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA;
- NEVICATE DA SPARSE A LOCALMENTE DIFFUSE, A PARTIRE DA QUOTE INTORNO 400-500 METRI, SULL’EMILIA-ROMAGNA. IN CONSIDERAZIONE INOLTRE DELL’ARRIVO DELLA TEMPESTA DENOMINATA HANNELORESI PREVEDONO:
- DALLE PRIME ORE DI OGGI, VENERDI’ 20 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLE COSTE OCCIDENTALI DELLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE ANCHE FORTI ASSOCIATE;
- DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI OGGI, VENERDI’ 20 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO DI BURRASCA FORTE, CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA, SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO ANCHE A CALABRIA, BASILICATA TIRRENICA E COSTE DELLA CAMPANIA, IN SUCCESSIVA ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA PUGLIA MERIDIONALE, CON FORTI
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLA TARDA SERATA DI DOMANI VENERDI’ 20 GENNAIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE SI PREVEDE VENTO DI BURRASCA FORTE DAI QUADRANTI
ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA SUL MOLISE, CON MAREGGIATE
FORTI LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLE PRIME ORE DI OGGI VENERDI’ 20 GENNAIO 2023 E PER LE
SUCCESSIVE 24/36 ORE STATO DEL MARE DA MOLTO AGITATO A GROSSO SU MARE
E CANALE DI SARDEGNA, TIRRENO E STRETTO DI SICILIA IN ESTENSIONE
SERALE ANCHE ALLO IONIO;
- DAL POMERIGGIO DI OGGI VENERDI’ 20 GENNAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A CARATTERE DI
PIOGGIA E LOCALI NEVICATE IN GENERALE AL DI SOPRA DEI 600-800 METRI
SU LAZIO MERIDIONALE E CAMPANIA;
- DALLA SERATA DI DOMANI VENERDI’ 20 GENNAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 18/24 ORE NEVICATE ABBONDANTI IN GENERALE AL DI SOPRA DEI
400 METRI SU MOLISE ED ABRUZZO, IN ESTENSIONE DALLA TARDA SERA ANCHE
ALLE MARCHE.