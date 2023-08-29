METEO, ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE AVVERTE: “FORTI TEMPORALI E BURRASCA IN 11 REGIONI”

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 29 agosto 2023.
Il testo integrale:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 29/08/23 IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DELLA TEMPESTA REA, NELLA GIORNATA DI OGGI, MARTEDI’ 29 AGOSTO 2023, PERSISTONO:
– PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU VENETO, EMILIA-ROMAGNA E MARCHE SETTENTRIONALI PER LE PROSSIME 18/24 ORE E SU TOSCANA E LAZIO PER LE PROSSIME 12 ORE;
– VENTI FORTI PER LE PROSSIME 24/30 ORE: DI MAESTRALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA E DA OVEST/SUDOVEST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU LAZIO MERIDIONALE, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
PERSISTE ALTRESI’ STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR DI SARDEGNA PER LE PROSSIME 12 ORE.
I FENOMENI TEMPORALESCHI POTREBBERO ESSERE ACCOMPAGNATI DA GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI COLPI DI VENTO. C.N.M.C.A.