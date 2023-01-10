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METEO ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: IN SICILIA PERSISTERÀ’ PER LE PROSSIME 15 ORE IL VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA

10 Gennaio 2023 0 commenti

E’ stato diramato pochi minuti fa il bollettino dell’Aeronautica Miliare che prevede per la regione Sicilia per altre 12/il vento forte.

PERSISTE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI
QUADRANTI SETTENTRIONALI:

  • PER LE PROSSIME 12-15 ORE SU MOLISE E SICILIA;
  • PER LE PROSSIME 24 ORE SU PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA.
    POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE AL VENTO.
    PERSISTE STATO DEL MARE LOCALMENTE MOLTO AGITATO:
    -PER LE PROSSIME 3-6 ORE SU TIRRENO MERIDIONALE;
    -PER LE PROSSIME 6-9 ORE SU STRETTO DI SICILIA, JONIO MERIDIONALE E
    BASSO ADRIATICO.

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