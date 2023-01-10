METEO ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: IN SICILIA PERSISTERÀ’ PER LE PROSSIME 15 ORE IL VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA

E’ stato diramato pochi minuti fa il bollettino dell’Aeronautica Miliare che prevede per la regione Sicilia per altre 12/il vento forte.
PERSISTE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI
QUADRANTI SETTENTRIONALI:
- PER LE PROSSIME 12-15 ORE SU MOLISE E SICILIA;
- PER LE PROSSIME 24 ORE SU PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA.
POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE AL VENTO.
PERSISTE STATO DEL MARE LOCALMENTE MOLTO AGITATO:
-PER LE PROSSIME 3-6 ORE SU TIRRENO MERIDIONALE;
-PER LE PROSSIME 6-9 ORE SU STRETTO DI SICILIA, JONIO MERIDIONALE E
BASSO ADRIATICO.