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METEO, L’AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE IN ARRIVO LA TEMPESTA ALINE: “IN ARRIVO VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA”

20 Ottobre 2023 0 commenti

In considerazione del passaggio della tempesta Aline, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 20 ottobre 2023.

Ecco di seguito il testo integrale.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 20/10/23 IN CONSIDERAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA ALINE PERSISTONO;

– PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO,PER LE PROSSIME 12/18 ORE SU TRENTINO ‘“ ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA E PER LE PROSSIME 24/36 ORE SU LEVANTE LIGURE, TOSCANA E LOMBARDIA;

– VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI, PER LE PROSSIME 12/18 ORE SU PIEMONTE MERIDIONALE, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, SPECIE SULL’AREA APPENNINICA, LIGURIA, MARCHE, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, SICILIA E SARDEGNA, E PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA PUGLIA.

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, PER LE PROSSIME 12 ORE PER IL MAR LIGURE, MARE E CANALE DI SARDEGNA E BASSO ADRIATICO; SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 21 OTTOBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, SU SICILIA, PUGLIA E CALABRIA: –

PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO;

– VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. I SOPRACITATI FENOMENI PRECIPITATIVI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI ANCHE FORTI E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

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