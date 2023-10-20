METEO, L’AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE IN ARRIVO LA TEMPESTA ALINE: “IN ARRIVO VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA”

In considerazione del passaggio della tempesta Aline, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 20 ottobre 2023.
Ecco di seguito il testo integrale.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 20/10/23 IN CONSIDERAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA ALINE PERSISTONO;
– PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO,PER LE PROSSIME 12/18 ORE SU TRENTINO ‘“ ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA E PER LE PROSSIME 24/36 ORE SU LEVANTE LIGURE, TOSCANA E LOMBARDIA;
– VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI, PER LE PROSSIME 12/18 ORE SU PIEMONTE MERIDIONALE, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, SPECIE SULL’AREA APPENNINICA, LIGURIA, MARCHE, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, SICILIA E SARDEGNA, E PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA PUGLIA.
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
– STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, PER LE PROSSIME 12 ORE PER IL MAR LIGURE, MARE E CANALE DI SARDEGNA E BASSO ADRIATICO; SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 21 OTTOBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, SU SICILIA, PUGLIA E CALABRIA: –
PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO;
– VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. I SOPRACITATI FENOMENI PRECIPITATIVI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI ANCHE FORTI E FORTI RAFFICHE DI VENTO.