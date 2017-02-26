Nino Lombardo annuncia la sua candidatura a sindaco

ufficializzata la terza candidatura dopo quella del giornalista Distefano e dell'attuale Sindaco Mangano

Ha presentato stamattina presso la biblioteca comune di Paternò , la sua candidatura a sindaco, Nino Lombardo ex deputato all'Assemblea Regionale Siciliana per più legislature e più volte assessore e vicesindaco al comune di Paternò, è stato pure deputato alla Camera nella VII, VIII, IX, X e XI legislatura della Repubblica Italiana.