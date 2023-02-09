NUOVA ALLERTA DELL’ AERONAUTICA MILITARE: CICLONE HELIOS, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SULLA SICILIA PER LE PROSSIME 30 ORE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore.
L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, martedì 9 febbraio 2023. Ecco di seguito il testo integrale.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 09/02/23
IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DEL CICLONE DENOMINATO HELIOS,
PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 12 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE MERIDIONALE;
- PER LE PROSSIME 30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ SUL SETTORE CENTRORIENTALE DELL’ISOLA;
- PER LE PROSSIME 24 ORE, NEVICATE INTENSE E MOLTO ABBONDANTI AL DI SOPRA DEI 500-700 METRI, SULLA CALABRIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE MERIDIONALE, E SULLA SICILIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRORIENTALE, CON QUOTA NEVE IN GRADUALE RIALZO NELLA GIORNATA DI DOMANI FINO A 700-800 METRI;