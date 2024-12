NUOVO AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: ALLERTA METEO SICILIA: VENTI DI BURRASCA E MAREGGIATE PER LA TEMPESTA DIONISIO

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 20/12/24

NELLA GIORNATA DI OGGI 20 DICEMBRE 2024, IN CONSIDERAZIONE DELLA

TEMPESTA DENOMINATA DIONISIO PRESENTE SULL’ITALIA, PERSISTONO VENTI

FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O

BURRASCA FORTE:

– PER LE PROSSIME 12/18 ORE SU VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA,

TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA

LIGURIA, TOSCANA E UMBRIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DI

EMILIA-ROMAGNA, LIGURIA, TOSCANA;

– PER LE PROSSIME 24/30 ORE SU MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE,

CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA CON

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– SI PREVEDE INOLTRE MARE GROSSO SUL MARE E CANALE DI SARDEGNA E MARE

MOLTO AGITATO SUL TIRRENO CENTRO-MERIDIONALE E SULLO STRETTO DI

SICILIA PER LE PROSSIME 18/24 ORE.

SI PREVEDONO PER LA GIORNATA DI OGGI 20 DICEMBRE 2024 E PER LE

SUCCESSICE 18/24 ORE, NEVICATE DIFFUSE ED ABBONDANTI SULLE AREE

APPENNINICHE DI MARCHE ED ABRUZZO, CON QUOTA NEVE DA 500/600 METRI;

PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE

ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE

SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).

C.N.M.C.A.