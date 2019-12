PALAGONIA: 24ENNE TENTA DI UCCIDERE SUO COETANEO SPARANDOGLI COLPI DI FUCILE E COLPENDOLO CON VARIE COLTELLATE

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto, nella flagranza per tentato omicidio il 24enne Davide Vinci, di Palagonia, con precedenti per reati contro il patrimonio.

L’attività info-investigativa, ha permesso di appurare come, alle precedenti ore 00:20 circa, al culmine di una collutazione dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche, ha esploso 5 colpi di fucile cal. 22, nonché sferrato varie coltellate all’indirizzo di un coetaneo del posto, anch’egli gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.

I carabinieri subito intervenuti nel corso di un sopralluogo, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro i 5 bossoli esplosi cal. 22. e l’arma utilizzata per il tentato omicidio.

Il ferito condotto presso l’ospedale dì Caltagirone, è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza e riscontrato affetto da: “ferite multiple da arma da fuoco (che lo hanno attinto all’articolazione temporo-mandibolare dx e all’articolazione scapolo-omerale dx), ferite da arma da punta e taglio al collo e al polso dx”. L’uomo, in atto si trova ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, non in pericolo di vita.