PATERNO’. ALLERTA METEO, SCUOLE E UFFICI PUBBLICI CHIUSI GIOVEDÌ E VENERDÌ

Ci arriva la conferma che a Paternò domani, 27 ottobre 2021 e dopodomani 28 ottobre 2021, tutte le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici RIMARRANNO CHIUSI che prevede, tra l’altro, l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto,aree giochi esterne e cimiteri.

A breve il Sindaco dovrebbe firmare l’ordinanza.

Protezione civile e polizia locale sono già stati allertati. Invito tutti alla massima attenzione evitando gli spostamenti se non indispensabili.

Il prefetto di Catania con propria nota ha disposto la chiusura degli uffici pubblici di Catania e dei Comuni della provincia, per i giorni 28 e 29 ottobre 2021, compresi gli Uffici Giudiziari, garantendo i servizi essenziali e di emergenza.

La decisione scaturisce dalla nuova allerta meteo del prossimo fine settimana.

A Catania, il sindaco Salvo Pogliese, a conclusione del vertice in prefettura con il capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, tenuto conto delle previsioni meteo di domani e dopodomani di fenomeni di particolare intensità che potrebbero ancora verificarsi, ha annunciato la firma un provvedimento di chiusura generalizzata, per le giornate del 28 e 29 ottobre, delle scuole, degli uffici pubblici e degli esercizi commerciali non essenziali ai fini del pubblico servizio ai

Il bollettino della Protezione Civile prevede la giornata di domani allerta arancione per il Catanese per la giornata di domani

Per la giornata di domani, Giovedì 28 ottobre 2021:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

BOLLETTINO DELL’AERONAUTICA MILITARE

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 28 OTTOBRE 2021

PERSISTONO:

DALLA SERATA DI OGGI, MERCOLEDI 27 OTTOBRE 2021, E PER LE PROSSIME 24/36 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SARDEGNA ORIENTALE.

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI 28 OTTOBRE 2021, SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI PER LE SUCCESSIVE 36 ORE FINO A BURRASCA SU CALABRIA E BURRASCA FORTE SU SICILIA CON INTENSIFICAZIONE SULLA CALABRIA DALLE PRIME ORE DI VENERDI 29 OTTOBRE 2021.

DALLA TARDA MATTINATA DI VENERDI E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE I VENTI DI BURRASCA SI ESTENDERANNO ANCHE A BASILICATA, PUGLIA E CAMPANIA.

PREVISTE MAREGGIATE SULLE COSTE IONICHE DI SICILIA E CALABRIA NELLA MATTINATA DI VENERDI.

SI PREVEDONO, INFINE, DALLA SERATA DI DOMANI PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SICILIA IN ULTERIORE

INTENSIFICAZIONE CON CARATTERE DI ECCEZIONALITÀ’ NELLA GIORNATA DI VENERDI ED IN ESTENSIONE ANCHE ALLA CALABRIA.