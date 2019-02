Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 22.00, in via Vittorio Emanuele, di fronte all’albergo Sicilia.

Per cause ancora in corso di accertamento un Opel corsa in sosta è andata a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento e messo in sicurezza il veicolo.

In aggiornamento