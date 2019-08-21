FLASHIncidente stradale autonomo nella tarda mattinata di oggi, 21 Agosto 2019, intorno alle ore 13 sulla sp137 in Contrada Gianferrante.Un uomo, conducente di una Fiat Punto, per cause in via d’acce...

FLASH

Incidente stradale autonomo nella tarda mattinata di oggi, 21 Agosto 2019, intorno alle ore 13 sulla sp137 in Contrada Gianferrante.

Un uomo, conducente di una Fiat Punto, per cause in via d’accertamento ha perso il controllo del mezzo, sbattendo violentemente contro il muro laterale in pietra lavica e si è ribaltata.

Immediatamente soccorso, dall'ambulanza del 118 intervenuta sul posto, è stato trasportato all'ospedale per ulteriori controlli, non dovrebbe essere in gravi condizioni.

Seri danni per la macchina.

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per i dovuti accertamenti.

PATERNÒ: AUTO SI RIBALTA IN ZONA SAN MARCO 1/3 Successivo »

In aggiornamento