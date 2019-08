PATERNÒ: AUTO SI RIBALTA IN ZONA SAN MARCO

FLASH

Incidente stradale autonomo nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 13 sulla sp137 in Contrada Gianferrante.

Il conducente di un’auto, una Fiat Punto, per cause in via d’accertamento ha perso il controllo del mezzo, sbattendo violentemente contro il muro laterale in pietra lavica e si è ribaltata.

immediatamente soccorso il conducente dell’auto e trasportato all’ospedale per ulteriori controlli

Seri danni per la macchina.

Sul posto i vigili urbani di Paternò per i dovuti accertamenti.

In aggiornamento