Intervento di messa in sicurezza nel tardo pomeriggio di oggi, in una abitazione di via Renna, incrocio con la via Vittorio Emanuele, a due passi da Piazza Regina Margherita, dopo che dal balcone si erano staccati alcuni frammenti di intonaco.

La strada, è stata temporaneamente chiusa al traffico al fine di consentire le operazioni dei Vigili di sicurezza.

Fortunatamente non ci sono stati feriti