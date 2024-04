PATERNÒ CELEBRA IL 25 APRILE: CORTEO, COMMEMORAZIONI E CORSA PER LA LIBERTÀ

Questa mattina, come tradizione Paternò ha reso omaggio ai caduti con il consueto corteo e la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai caduti, situato in Piazza Santa Barbara.

L’evento ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale, le massime autorità del territorio, le associazioni di volontariato e l’ANPI Sezione “Carmelo Mio” – Paternò.

Questa commemorazione annuale è un momento di profonda riflessione e gratitudine per coloro che hanno sacrificato le proprie vite per la libertà e la democrazia.

Ma la giornata non si è limitata solo alla commemorazione dei caduti. Lungo il centro cittadino, un’altra iniziativa significativa ha preso vita: la prima edizione della Corsa della Liberazione, organizzata dall’A.S.D. Atletica Sicilia e patrocinata dalla FIDAL e dal Comune di Paternò. Questa gara podistica non è stata solo un’occasione per promuovere lo sport e lo spirito competitivo, ma anche per celebrare i valori fondamentali di pace e libertà, che sono stati alla base della resistenza e della lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il 25 Aprile è un giorno di grande importanza per l’Italia, un simbolo di rinascita e di riaffermazione dei valori democratici. A Paternò, questa giornata è stata celebrata con un mix di solennità e vitalità, ricordando il passato e guardando al futuro con speranza e impegno per la costruzione di una società libera e inclusiva.