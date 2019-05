PATERNO’: DOPPIO ARRESTO, UNO DEGLI ARRESTATI E MORDE GAMBA A CARABINIERE CHE TENTAVA DI FERMARLO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti a misure detentive alternative hanno proceduto all’arresto in flagranza di:

1. Adriano APOLITO di anni 20, notato in via Ariosto in evidente violazione degli obblighi restrittivi cui era sottoposto che, vistosi scoperto, al fine di assicurarsi la fuga, non ha esitato a mordere ad una gamba un carabiniere che tentava di bloccarlo. Inseguito, è stato ammanettato e, su disposizione del magistrato di turno, associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

Il militare, a seguito del morso, ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del locale nosocomio che gli hanno diagnosticato delle lesioni guaribili in 8 giorni

2. Gregorio MELOTINO di anni 30, sorpreso dalla pattuglia in via Ancona, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.