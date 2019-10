Intervento dei Vigili del Fuoco, questo pomeriggio intorno alle 19.00, in via Lombardo, zona villetta per una fuga di gas.

A dare l’allarme, per il forte odore avvertito, sono stati de8 cittadini che hanno segnalato subito la cosa al 115.

La piccola perdita è stata localizzata in un tubo, i Vigili del Fuoco hanno così subito messo in sicurezza la zona, fino all’arrivo dei tecnici del gas, sul posto per le dovute riparazioni.