FLASH

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò in via circumvallazione esattamente nei pressi del semaforo di via Vittorio Emanuele.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 21, per una fuga di gas.

I vigili del fuoco hanno interdetto la circolazione per precauzione, in attesa che i tecnici intervengono per riparare il guasto.

In aggiornamento.