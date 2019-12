Ladri in azione, nella notte, in un bar di Via Circumvallazione, zona Cristo Re.

Ignoti, infatti, dopo aver scassinato la saracinesca si sono introdotti nell’esercizio commerciale, per mettere a segno un furto,

Al momento non si hanno molti particolari, né si conosce l’entità del bottino.

Sulla vicenda Indagano i carabinieri di Paternò, per cercare di risalire all’identità dei malviventi che, ad ogni modo, hanno arrecato un brutto danno economico ai titolari per via dello scasso.