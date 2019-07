FLASH

Gravissimo incidente pochi minuti fa sulla sp137 nei pressi dell’agriturismo, in zona San Marco.

Per cause in via d’accertamento una Matiz si è ribaltata su un lato.

Sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre la conducente, dall’abitacolo.

Vista la gravità dell’incidente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto pure due ambulanze del 118