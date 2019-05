#FLASH

Gravissimo incidente questo pomeriggio , intorno alle ore 18 in zona cappuccini.

Per cause in via d’accertamento, si sono scontrati una Opel Mariva ed una Fiat Panda, quest’ultima si è ribaltata.

Due i feriti, padre e figli occupanti della Panda immediatamente soccorsi e trasferiti all’ospedale per le cure del caso.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, per mettere in sicurezza l’autovettura e la Polizia municipale per gli accertamenti